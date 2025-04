Triângulo amoroso no «Big Brother»? Cinha Jardim: «Às vezes o toque é muito importante»

No «Dois às 10», a dinâmica entre Dinis, Solange e Érica no «Big Brother» continua a gerar debate. Será que estamos a assistir a um triângulo amoroso? Luísa levanta a questão dos sentimentos: «No mundo dele, ao existir sentimentos, é normal que fique mais fragilizado ou quando está triste que queira uma palavra amiga». A análise aprofunda-se, explorando as possíveis paixões e desilusões dentro da casa mais vigiada do país. Será que Dinis está a iludir alguém, ou as emoções estão a toldar a perceção dos outros concorrentes? Saiba mais em TVI Player