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Triângulos amorosos na casa? Concorrentes levantam suspeitas sobre os colegas

No Big Brother Verão, umas horas depois de entrarem na casa já existe suspeitas de triângulos amorosos.

A estreia do Big Brother Verão ficou para a história. A Gala de abertura foi uma verdadeira montanha-russa de emoções, com momentos que deixaram o público colado ao ecrã desde o primeiro minuto. Dezoito novos concorrentes cruzaram a porta da casa, cada um trazendo consigo uma personalidade única, histórias de vida distintas e a ambição de conquistar o coração de quem os vê.

Entre apresentações marcantes, declarações de intenções e primeiros olhares cheios de significado, ficou claro que esta edição não vai faltar em drama, estratégia e surpresas.

Mas o que distingue verdadeiramente este verão da edição anterior é uma novidade que promete mudar tudo: nem todos os concorrentes terão acesso aos mesmos privilégios. Enquanto alguns desfrutarão das comodidades e dos luxos da casa principal, outros terão de enfrentar uma realidade bem diferente, a da chamada "Casa da Avó", um espaço mais austero, onde o conforto dá lugar à resistência, e onde cada dia será um desafio à força de vontade e à capacidade de adaptação.

O verão está no início, mas as emoções já chegaram a temperaturas máximas!

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

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