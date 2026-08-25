«Tu vitimizas-te»: Ana Luísa aponta o dedo a Sara, mas acaba também sob escrutínio

No Big Brother Verão, depois da atividade, Ana Luísa e Sara esclarecem-se sobre a opinião uma da outra. Sara frisa que se Ana Luísa a acusa de agressividade, tem de aceitar que ela a acuse de ter falta de frontalidade. Veja a conversa entre as concorrentes.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18