Tudo corria bem no barco rumo à Final… até Ana Luísa “meter água” e dar origem a uma nova discussão

No Big Brother Verão, o anfitrião decidiu colocar um barco no jardim para que digam "quem está no mesmo barco" rumo à Final. Boris escolhe rapidamente Afonso e Nuno. Depois, escolhe Vanessa e revela que está indeciso entre Ana, Sara e João sobre a quarta pessoa. Enquanto isto, Ana levanta-se para ir desligar a máquina de lavar a roupa, pois está a centrifugar e a fazer muito barulho, levando Sara a reclamar de imediato, que se queixam que não trabalha bem na lavandaria, mas agora ainda vão parar a máquina. Depois, Ana faz as suas escolhas: João, Vanessa e Afonso e explica que deixou Boris de fora, pois não lhe faz sentido tanta indecisão nesta fase do jogo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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