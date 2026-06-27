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Última Hora: Francisco Monteiro assume novo amor em direto e revela detalhes surpreendentes sobre namoro

No programa Em Família, e depois de muitos rumores e de uma fotografia suspeita partilhada pelo próprio nas redes sociais, Francisco Monteiro assumiu ter um novo amor em direto e revelou detalhes surpreendentes sobre a relação que está a marcar uma fase feliz da sua vida.

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