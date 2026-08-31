Último Líder do Big Brother Verão está escolhido: saiba quem venceu

Depois da Cadeira Quente, o Big Brother anuncia que chegou o momento de eleger o último Líder desta edição. Apenas Ana Luísa, Vanessa e João Ventura estão elegíveis para assumir a liderança da Casa.
Enquanto os concorrentes escrevem os nomes nas ardósias, Vanessa afirma que não vale a pena escolher João Ventura, uma vez que acredita que será a única a votar nele. Mais tarde, quando Sara intervém, João Ventura provoca a colega e os dois protagonizam um breve bate-boca.
No final da votação, Ana Luísa é a escolhida e torna-se a última Líder da Casa nesta edição do Big Brother Verão.