No Big Brother Verão, o anfitrião decide surpreender João Ventura, o primeiro finalista deste programa. O concorrente desperta de uma forma muito emocionante ao receber uma mensagem do exterior, soa na casa a voz do seu melhor amigo. Ventura mostra-se emocionado e confessa que não estava à espera.
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Um despertar emocionante. É surpreendente, veja como é que o Big Brother acordou o primeiro Finalista
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