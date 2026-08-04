Um olhar, muitas emoções: Tatiana e Afonso enfrentam-se olhos nos olhos

No Big Brother Verão, num dos momentos mais intensos da semana, Tatiana e Afonso foram desafiados a olharem-se olhos nos olhos.

O desafio é "lerem" a pessoa que têm à frente, num exercício que colocou à prova a cumplicidade, a empatia e a forma como cada um vê o outro. Não deixaram nada por dizer e Tatiana chega a emocionar-se. Já Afonso, não perde a oportunidade para dizer que apesar do carinho que sente pela colega, não consegue concordar com o jogo dela.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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