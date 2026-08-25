Uma conversa de coração aberto entre Boris e Nuno: «Fiquei com medo»

No Big Brother Verão, Boris procura Nuno para uma conversa sentimental para perceber a opinião de Nuno sobre a sua proximidade com Vanessa. O concorrente confessa que «ontem ficou assustado», chega até a dizer: «fiquei com medo». Veja tudo.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18