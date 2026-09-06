Uma das mais icónicas está de regresso! Vera Cláudia entra a dar tudo no Big Brother All Stars

Vera Cláudia deu-se a conhecer ao público na Casa dos Segredos 9. Assistente clínica de profissão, entrou na casa com uma personalidade intensa, peculiar e determinada, rapidamente se tornando numa concorrente impossível de ignorar.

A impulsividade acabou por marcar a sua passagem pelo programa e ditou uma saída antecipada da competição. Agora, no Big Brother All Stars, Vera Cláudia tem uma nova oportunidade para mostrar tudo aquilo que ficou por revelar na sua primeira experiência televisiva.

Mais experiente, regressa preparada para provar que a sua passagem pelos reality shows foi demasiado curta e que ainda há muito para conhecer da sua personalidade. Desta vez, Vera Cláudia quer escrever uma história diferente e dar à sua aventura um final feliz.