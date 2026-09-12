Uma dupla inesperada: Diogo tenta "tirar nabos da púcara" de Helena Isabel e a conversa é épica

No Big Brother All Stars, Diogo tenta perceber quem são as prioridades no jogo de Helena Isabel. O momento é hilariante e a conversa é muito esclarecedora. Veja tudo.
David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.
A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13