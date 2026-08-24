Vai desistir? Boris conversa com os colegas: «Não vos disse nada, mas...»

Após o Especial do Big Brother Verão, Boris mostrou-se decidido a desistir do programa, por querer priorizar a família e não o jogo, depois de todas as polémicas que tem vivido dentro da casa. Depois de ter conversado no confessionário com o Big, o concorrente voltou atrás com a sua intensão e desabafou com os colegas sobre tudo o que sentiu no momento.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18