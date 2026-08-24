VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Vai desistir? Boris conversa com os colegas: «Não vos disse nada, mas...»

Após o Especial do Big Brother Verão, Boris mostrou-se decidido a desistir do programa, por querer priorizar a família e não o jogo, depois de todas as polémicas que tem vivido dentro da casa. Depois de ter conversado no confessionário com o Big, o concorrente voltou atrás com a sua intensão e desabafou com os colegas sobre tudo o que sentiu no momento.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:
 
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos
Junte-se ao nosso WhatsApp
Junte-se ao nosso WhatsApp

Vídeos

03:50

Debate sem fim! Amizade de Boris e Vanessa gera tensão na Cadeira Quente

00:20
07:45

Nuno avisa Sara: «Não é para estares a fazer dramas de outro mundo»

23:00 Ontem
09:15

Tenso: Vanessa e Sara põem os pontos nos is e só se fala na vontade de Boris

22:49 Ontem
03:03

Última hora! Boris quer desistir: «O jogo não está primeiro do que a minha família»

22:38 Ontem
03:23

São quatro: Conheça o leque de nomeados da semana

22:34 Ontem
01:11

Maria Botelho Moniz anuncia saída de Joana e o choque reina na casa

22:30 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Curva da vida de Sara deixou todos “sem chão”: «Porque é que me fizeram assim? Com 8 anos já tomava antidepressivos»

23 ago, 23:46

A chegar à reta final, estes são os nomeados da semana no Big Brother Verão

Ontem às 22:37

Está desvendado o segredo do ano! Saiba quem vai apresentar o Big Brother All Stars

Ontem às 11:21
01:11

Maria Botelho Moniz anuncia saída de Joana e o choque reina na casa

Ontem às 22:30
09:15

Tenso: Vanessa e Sara põem os pontos nos is e só se fala na vontade de Boris

Ontem às 22:49
Ver Mais

Notícias

Nova vida: Após anos longe de Portugal, esta ex-concorrente anuncia mudança drástica

Há 10 min

A chegar à reta final, estes são os nomeados da semana no Big Brother Verão

Ontem às 22:37

Chuva em agosto? Este é o prato perfeito para aqueles dias de conforto em casa

Ontem às 21:42

Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»

Ontem às 18:13

Arrepiante! Ex-concorrente morre um ano após o filho (que também entrou num Reality)

Ontem às 17:04
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Nova vida: Após anos longe de Portugal, esta ex-concorrente anuncia mudança drástica

Há 10 min

Chuva em agosto? Este é o prato perfeito para aqueles dias de conforto em casa

Ontem às 21:42

Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»

Ontem às 18:13

Arrepiante! Ex-concorrente morre um ano após o filho (que também entrou num Reality)

Ontem às 17:04

É expulsa do Big Brother Verão e já cá fora fica em lágrimas com o que vê: «Não estava à espera»

Ontem às 16:16
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:20

Gala prestes a chegar ao fim e a tensão explode: Joana e João Ventura entram em confronto

Ontem às 00:51
01:08

Fogo no parquinho. Joana lança farpa e é João Ventura quem responde: «Se calhar devias ter dito isso enquanto estavas cá dentro»

Ontem às 00:49
02:35

Momento emocionante! Raquel é recebida em estúdio com aplausos e Maria Botelho Moniz surpreende com forte elogio

Ontem às 00:40
01:41

Irmã de Sara abre o coração sobre a curva da vida: «Tem aquela capa...»

23 ago, 23:43
04:59

Comovida com a curva da vida de Sara, Maria Botelho Moniz faz um pedido à concorrente: «De mulher para mulher...»

23 ago, 23:41
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

Ontem às 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

Ontem às 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

Ontem às 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

Ontem às 15:51

Marco Costa partilha marcante ilustração e faz esclarecimento: "Não pretende diminuir, julgar ou ofender"

Ontem às 10:25
Ver Mais Outros Sites