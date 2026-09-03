Vanessa abre o coração na máquina do tempo e faz revelações inéditas

No Big Brother Verão, Vanessa é a última concorrente a passar pela Máquina do Tempo e começa por revelar que nunca se imaginou na final. Como momentos mais complicados relembra o momento da "nave", as confusões com Raquel e a dinâmica com Boris. Por outro lado, pela positiva relembra quando foi salva e a Gala da entrada. Vanessa revela que daqui a 5 anos espera ter a sua associação muito maior.
Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18