Vanessa acha que Tatiana precisa de humildade e as duas entram em confronto

No Diário do Big Brother Verão, Vanessa entrega a compota da “transparência” a Tatiana pois sente que a colega não externaliza muito o que diz e que isso acaba por torná-la incompreendida. Tatiana diz que se não quiser mostrar mais é porque pode fazer parte do seu jogo. Depois, Vanessa dá a Afonso a compota do “barulho” pois considera que o colega tem potencial para ganhar o programa porque diz as coisas certas e joga com o coração. Afono agradece as palavras da colega e dá-lhe um abraço.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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