Vanessa acusa Tatiana de fingir lágrimas: «Tudo mentira»

No jardim, Afonso, Vanessa e Boris conversam sobre Tatiana. Afonso critica a concorrente por achar que ela só pensa e fala em jogo. Pede que ela saia rapidamente e Vanessa remata que se isso acontecer já este domingo, faz um bolo! Boris também critica Tatiana por trazer “peso” à Casa. Por fim, Afonso diz que se for Tatiana a ganhar este programa, ficará muito desiludido porque nem empatia consegue sentir por ela. Também Vanessa, assume que não consegue acreditar quando a vê mais emocionada ou em baixo.
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