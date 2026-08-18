Vanessa admite distância de Raquel e desabafa com João Ventura

Durante a manhã, João Ventura comentou com Vanessa que, na sua opinião, os concorrentes nomeados ficaram “ressabiados” e agora procuram atingi-los.

Mais tarde, já a sós, Vanessa revelou a João que precisava de falar com Raquel. O colega aconselhou-a a relativizar a situação e a não deixar que o conflito ganhasse maiores proporções.

Quando Raquel se aproximou, Vanessa contou-lhe que o seu rosto tinha surgido nas nomeações. A colega respondeu que tinha acontecido exatamente o mesmo consigo.

João Ventura considerou então que as duas deveriam conversar para resolver as diferenças e conseguir encontrar um “ponto de equilíbrio” na relação.

Já a sós, Vanessa voltou a desabafar sobre a amizade com Raquel e afirmou que sente que a colega pode “sentir tudo”, enquanto ela própria não tem a mesma liberdade.

Vanessa garantiu ainda que, mesmo que a relação entre as duas melhore, João Ventura e Boris vão continuar a fazer-lhe mais falta do que Raquel. “Vocês vão sempre fazer-me mais falta do que uma Raquel”, afirmou, referindo-se aos dois colegas.

A concorrente acrescentou ainda que Raquel não a anima, deixando clara a distância que sente atualmente na relação entre as duas.