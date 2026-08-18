Vanessa admite que ainda há muito por resolver com Raquel: «Ela tem direito a sentir, mas eu também…»

No Big Brother Verão, Raquel lança todas as atenções para Afonso e Tatiana novamente.
Nuno gostava de aconselhar Vanessa a respeito da sua amizade com Raquel e com Tatiana, mas vai focar-se mais na Raquel. Na perspetiva do concorrente, acha que a comunicação é a base de uma boa amizade e acha que a devem ter. Vanessa frisa que precisou do seu tempo, mas é algo que vai acontecer.
Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BORIS – 761 20 20 03
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
Quem deve sair da casa?