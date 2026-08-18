Vanessa assume estar cansada de “relativizar” Raquel e deixa uma pergunta no ar

No Big Brother Verão, numa conversa no Alpendre, Tatiana alerta Vanessa que Raquel está a saber lidar com determinadas situações e acha que ela não se sente esclarecida o suficiente para conversarem.

Por fim, a concorrente aconselha que Vanessa e Raquel se resolvam. Nuno, que também está no alpendre, afirma que Raquel até tem as ideias no sítio, mas não se sabe explicar, ao que Vanessa questiona: «e quem é que sempre relativizou isso?». Nuno confirma que foi ela e a concorrente conclui: «É por isso que eu me sinto injustiçada».

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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