Vanessa deixa Nuno surpreso com insinuação inesperada e o que acontece depois surpreende a Casa

No Big Brother Verão, Vanessa acha que Nuno dá sinais contraditórios nas dinâmicas, fala durante o resto do dia, mas prefere guardar algumas opiniões. Nuno fica surpreso. De seguida, o próprio Nuno elogia Ventura, pois considera que Ventura deu muito ao programa. Ventura agradece, enaltece o grupo que lhe permitiu também ser assim, e o culminar deste momento emotivo é o abraço que Nuno lhe dá no final.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18