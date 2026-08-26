Vanessa em lágrimas. E o motivo é a relação com Boris: «Chegar a este ponto...»

No Big Brother Verão, esta manhã, Boris questiona Vanessa que se ela tem a camisola preta dele vestida e ela diz que não. Boris procura pela sua camisola e nada. Depois, Boris apercebe-se que ela tem a sua camisola vestida e a colega tira rapidamente. Já na Cozinha, Vanessa confessa que depois do que aconteceu claramente que a relação deles teve de mudar para se protegerem. Boris mostra-se triste pelo que aconteceu até porque não viu maldade nenhuma nas coisas que fizeram. Vanessa afirma que foi falha deles e Boris confirmou. Durante o Especial, Vanessa chora ao ver as imagens.
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18