Vanessa expõe conversa privada com Raquel e não esconde a indignação: «O que a incomodou...»

No Big Brother Verão, Vanessa e Raquel estão de costas voltadas pela concorrente ter dito que preferia que Boris ficasse na casa, ao invés de Raquel. Vanessa não esconde a indignação por ter percebido que o que a magoou foi apenas o facto de Vanessa ter exposto isso, e não pelo lado emocional.

Há cinco concorrentes nomeados e a decisão está nas mãos dos espectadores, que vão determinar quem abandona o Big Brother Verão na próxima Gala. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR :

BORIS – 761 20 20 03

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

Quem deve sair da casa?

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