Vanessa fica lavada em lágrimas e o culpado é Boris. O momento que mete a amizade de ambos em causa

No Big Brother Verão, depois do Especial, Boris tenta brincar com Vanessa, mas rapidamente a colega corta pois diz que não está com cabeça para tal pois Boris acabou de nomeá-la. Afonso relembra Boris que Vanessa não quer brincadeiras pois pode sair no próximo Domingo. João afirma que se tivesse de escolher entre Vanessa e Tatiana também ia ficar dividido pois “é muito cedo para comprar uma guerra com Tatiana”. Depois, Boris vai ao Quarto, abraça Vanessa e pede-lhe desculpa com a concorrente em lágrimas. Acrescenta que ela lhe faz muito mais falta que a Tatiana, mas não podia ir contra a sua palavra. Boris diz que se Vanessa sair, ele vai ficar todo rebentado por dentro e Vanessa responde-lhe que não está numa ceita. Boris explica que já se está a desvincular.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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