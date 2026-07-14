Vanessa irritada com Tatiana: «Tu és mesmo assim (...) já se percebeu»

No Big Brother Verão, o anfitrião reuniu os concorrentes da casa principal para uma nova dinâmica: quem levariam para uma ilha deserta? E quem nunca escolheriam para tal? Os concorrentes partilham as suas decisões e fazem alguns comentários uns sobre os outros. O ambiente acabou por aquecer com Tatiana a passar-se com Vanessa.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16