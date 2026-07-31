Vanessa mostra-se revoltada com Nuno: «Ficou ressabiado»

No Big Brother Verão, na sequência da dinâmica do Gato e do Tigre, Vanessa manifesta desagrado com a forma como Nuno reagiu ao ser associado à figura do "gato". A concorrente considera que o colega ficou ressentido com a situação, classificando a sua atitude como sendo de "ressabiado".

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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