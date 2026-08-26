Vanessa muda de posição sobre Sara e Nuno e deixa confissão inesperada: «Cada vez acredito mais»

No Big Brother Verão, depois do especial, Vanessa e João esclarecem com Sara o que realmente a colega quis dizer sobre jogar com Nuno. Sara afirma que está farta de ouvir falar sobre ela e o Nuno. Depois, Vanessa revela que cada vez mais acredita na veracidade da história. Afonso afirma que Tatiana já não sabe o que diz nem o que faz. Já em Prova, João afirma que tanto Sara como Tatiana são as duas mentirosas. Nuno também se junta à conversa e o concorrente diz que também não percebeu. João diz que só queria perceber o que aconteceu, mas que pediu alguma coisa, pediu. Afonso desabafa, “ficou tudo em águas de bacalhau”.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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