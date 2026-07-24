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Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

No Big Brother Verão, o almoço dos nomeados deu o que falar e a discussão fez-se sentir no restaurante do Big. Vanessa está farta das atitudes de Joaquim e não se poupa nas criticas. 

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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