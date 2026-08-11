Vanessa perde a cabeça com Tatiana e grita na cara da colega: «És má!»

No Big Brother Verão, as atitudes de Tatiana geram um conflito na casa e uma troca de acusações que acaba numa discussão cruzada, onde Sara e Vanessa se revoltam contra a colega. Vanessa perde a cabeça com a colega e acusa-a de maldade.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17