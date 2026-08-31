Vanessa questiona amizade entre Nuno e Boris: «Mete o rabinho entre as pernas»

Durante a manhã, Sara alerta Nuno para o facto de, sempre que se comparar com alguém, acabar por se desvalorizar. O concorrente explica que só dentro da Casa se apercebeu de algumas inseguranças que aparentemente tem.
Sara recorda ainda um comentário feito anteriormente por Raquel, enquanto Nuno elogia a amiga e afirma que é «bonita por dentro e por fora».
Em simultâneo, Vanessa reconhece que Nuno é «muito bom rapaz», mas considera que o concorrente tem «alguma coisa» escondida. João Ventura, por sua vez, refere que, há bastante tempo, Nuno ataca «sempre os mesmos».
Sara e Nuno acabam por comentar a amizade que construíram dentro da Casa e consideram «surreal» terem ficado muito próximos desde o primeiro dia.
Vanessa volta a questionar a relação entre Nuno e Boris e afirma que Nuno não é amigo do colega, acusando-o ainda de «meter o rabinho entre as pernas».