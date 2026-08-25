Vanessa reage a comentários sobre proximidade a Boris: «Como sou solteira vim à procura de homem»

No Big Brother Verão, os concorrentes são confrontados com os maiores conflitos do dia. Durante o Especial, Vanessa reage a comentários de Tatiana sobre relação com Boris. A concorrente mostra-se revoltada com o facto de assumirem que quer uma relação apenas por ter entrado solteira.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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