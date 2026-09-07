Veja as reações dos concorrentes à entrada de Catarina Miranda no Big Brother All Stars

Catarina Miranda foi uma das grandes protagonistas do Big Brother 2024. Intensa, frontal e competitiva, destacou-se desde cedo pela personalidade forte, pelas opiniões sem filtros e pela forma determinada como defendia as suas posições dentro da casa.

Depois da primeira experiência no Big Brother, Catarina Miranda manteve-se ligada ao universo dos reality shows. Participou no Dilema e, mais recentemente, na primeira edição do Big Brother Verão, onde chegou à grande final e conquistou o segundo lugar.

Agora, no Big Brother All Stars, regressa à casa mais vigiada do País com a experiência acumulada de quem já enfrentou diferentes formatos e desafios. Depois de se afirmar como uma das grandes protagonistas e de ficar tão perto da vitória, Catarina Miranda entra nesta nova aventura com uma missão clara: provar que também consegue ser vencedora.