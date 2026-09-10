O Big Brother lançou uma nova prova e Pedro Fonseca pediu a um colega que a realizasse por si, justificando a decisão com as dores que sente na perna. Vera exaltou-se com a atitude e assumiu que Pedro «não faz nada». Érica Silva interveio e garantiu que iria safar o colega, mas acabou por ser nomeada. Pedro justificou a escolha de Érica com o facto de esta ter dito que não sabia a música dos NAPA, o que deixou a concorrente revoltada. «Não digas que eu não sei a música dos NAPA», reagiu Érica. Perante a situação, Vera ameaçou desistir da prova caso a atitude de Pedro não mudasse. Entretanto, na piscina, Pedro continuou a cantar.
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Sobre este vídeo
Vera Cláudia exalta-se com atitude de Pedro Fonseca e a gritaria começa
O Big Brother lançou uma nova prova e Pedro Fonseca pediu a um colega que a realizasse por si, justificando a decisão com as dores que sente na perna. Vera exaltou-se com a atitude e assumiu que Pedro «não faz nada». Érica Silva interveio e garantiu que iria safar o colega, mas acabou por ser nomeada. Pedro justificou a escolha de Érica com o facto de esta ter dito que não sabia a música dos NAPA, o que deixou a concorrente revoltada. «Não digas que eu não sei a música dos NAPA», reagiu Érica. Perante a situação, Vera ameaçou desistir da prova caso a atitude de Pedro não mudasse. Entretanto, na piscina, Pedro continuou a cantar.
- Big Brother
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