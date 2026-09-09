No Big Brother All Stars, Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca e o motivo é a prova semanal. Veja o momento aqui.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:44
Vera perde a cabeça com Pedro Fonseca: «Não te ris mais na minha cara!»
Hoje às 16:51
07:37
Em lágrimas, Catarina Miranda abre jogo sobre o que aconteceu antes de entrar no BB All Stars: «O Francisco fez-me passar muito mal lá fora»
Há 59 min
01:11
«Não são amigos?»: Luís Gonçalves "pica" Francisco Monteiro. E tudo por causa de Miranda
Há 1h e 18min
01:23
«Eu compreendo»: Sónia Jesus e Jéssica Maria esclarecem desentendimentos
Há 1h e 21min
05:00
Sónia implacável durante confronto: «Não faço questão nenhuma de ser amiga da Jéssica»
Há 1h e 29min
03:04
De costas voltadas! Sónia Jesus “põe os pontos nos is” a Jéssica: «Não fazes nada aqui. Só apanhas sol»
Há 1h e 35min
04:49
Prova semanal deixa Sónia contra Francisco Monteiro: «Com a minha cara ninguém goza»
Há 1h e 38min
04:54
Quem tem mais razão? Concorrentes dividem-se entre Miranda e Francisco Monteiro
Há 1h e 43min
03:51
Combinaram uma aliança? Francisco Monteiro e Catarina Miranda não deixam nada por dizer durante confronto
Há 1h e 48min
07:22
Durante confronto, Catarina Miranda atira a Francisco Monteiro: «És um mimado acomodado»
Há 1h e 51min
06:14
De amigos a rivais: Catarina Miranda e Francisco Monteiro já não se podem ver. E este vídeo resume os motivos
Há 1h e 52min
04:00
Catarina Miranda desfaz-se em lágrimas com palavras de David Diamond: «Ele é mesmo indelicado comigo»
Há 2h e 9min
02:28
Teresa aponta o dedo a David Maurício: «Não gosto da maneira como me fala. Como se lhe devesse alguma coisa»
Há 2h e 15min
04:31
«Estás a ser contraditória»: Vera não perdoa Joana Sobral
Há 2h e 22min
03:48
Após atitude inesperada, Francisco Monteiro confronta Miguel Vicente: «Mas eu venho representar a Teresa ou venho falar por mim próprio?»
Há 2h e 28min
04:05
Miguel atribui “fada birrenta” a Luís Gonçalves. E esta foi a reação do concorrente
Há 2h e 43min