No «Dois às 10», Joana revela que precisa de saber se Boris esteve a jogar com ela dentro da casa.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Verdade ou jogo? Joana quer descobrir se a proximidade com Boris foi apenas estratégia
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:40
Verdade ou jogo? Joana quer descobrir se a proximidade com Boris foi apenas estratégia
Hoje às 11:48
08:36
Mariana Sá recorda comentário polémico de Raquel sobre Sara e comenta: «Se é mais bonita, quem é o mais feio?»
Há 38 min
11:32
Vanessa rasga Tatiana: «As opiniões dela vêm da nave. São uma aberração»
Há 58 min
08:47
Mariana Sá não poupa Tatiana a críticas: «Alguma coisa eu fiz e está a mexer com ela»
Há 1h e 12min
01:27
Será que Sara vai ficar desamparada? Há quem ache que sim
Há 1h e 17min
01:26
«Vão levar esse pessoal assim nas costas até quando?»: Tatiana desabafa com os portugueses
Há 1h e 22min
02:25
«Para ti é fácil terminar relacionamentos?»: Raquel confronta Nuno
Há 1h e 28min
01:08
«Isto aqui está pesado»: Tatiana toma banho de sal após dinâmica
Há 1h e 44min
02:58
«És um bocado confiançuda e arrogante demais»: o clima aquece entre Sara e Ventura
Há 1h e 58min
04:18
Nuno e Mariana Sá entram em discórdia e a culpada é Tatiana: «Não é contra»
Há 3h e 20min
06:41
Não se podem ver: Mariana Sá lança dura farpa a Tatiana «Vai para a cama e volta a acordar»
Há 3h e 35min
04:56
«Dupla personalidade»: João entra com tudo em dinâmica
Há 3h e 41min
04:39
De chorar a rir: Dinâmica leva concorrentes a fazerem o inesperado
Hoje às 12:18
06:56
«Tu não tens culpa»: Boris não se perdoa pela saída de Joana e desabafa com as colegas
Hoje às 11:50
04:33
Joana sobre o namorado: «Eu sabia que ia ter o apoio dele»
Hoje às 11:46
03:14
Joana sobre Boris: «Eu quero acreditar que não jogou comigo!»
Hoje às 11:34