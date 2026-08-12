No jardim, Nuno prepara o set para o primeiro treino físico de Sara. Tatiana observa atentamente e Raquel, embora não dê importância, assiste também no jardim. Nuno começa pelos alongamentos e Sara mostra-se divertida. O treino intensifica-se, mas a boa disposição entre os dois não se perde. No fim, terminam com um mergulho na piscina e, aparentemente, sem intenção, molham Raquel que reclama e os chama de “parvos”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Viral: Nuno dá treino intenso a Sara e Raquel observa tudo: «Ele sabe que não faço nada»
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:35
Viral: Nuno dá treino intenso a Sara e Raquel observa tudo: «Ele sabe que não faço nada»
Ontem às 19:05
02:01
Imperdível: Opinião vinda do exterior deixa Nuno sem resposta
Há 2h e 10min
02:52
«O abraço mais apertado esconde a maior facada»: Opinião dirigida a Raquel deixa o ambiente pesado
Há 2h e 12min
05:41
Exterior invade a casa! Opinião sobre Sara deixa a concorrente em brasa
Há 2h e 16min
03:30
Tensão no ar. Ana Luísa perde a paciência com Sara e reage
Há 2h e 23min
04:50
«Quer palhaçada? Vai ter!»: Discussão ascende e até Catarina Miranda é chamada ao barulho
Há 2h e 25min
02:46
«A Sara diverte-se a picar as pessoas»: Raquel lança farpas certeiras
Há 2h e 34min
04:14
João Ventura joga com os seus amigos? Resposta gera confronto entre Sara e o concorrente
Há 2h e 36min
01:32
Concorrentes surpreendidos com o eclipse solar. E olham diretamente para o sol
Ontem às 19:22
04:16
Há quem afirme que «Sara tem um fraquinho pelo Nuno», mas o concorrente fecha a porta ao amor: «Nada amoroso»
Ontem às 18:42
05:56
Lágrimas e revelações. Concorrentes choram ao deixar mensagens especiais à família
Ontem às 18:34
01:54
Vanessa acusa Tatiana de fingir lágrimas: «Tudo mentira»
Ontem às 18:28
06:53
Sara e Nuno conversam em clima íntimo. E as "mãozinhas" não passam despercebidas
Ontem às 18:12
18:30
Raquel afirma sobre Sara:«É pica miolos...»
Ontem às 17:12
03:13
«Catarina Miranda low cost» João Ventura atira-se contra Sara e compara-a a ex-concorrente
Ontem às 16:10
12:23
Sara e João Ventura entram em confronto: «A tua falta de educação...»
Ontem às 16:09