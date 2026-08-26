«Vocês não entendem mesmo»: Tatiana defende o seu jogo e Ventura não resiste à provocação

No Big Brother Verão, durante a dinâmica, a questão seguinte é: «Há concorrentes que pensam mais no jogo do que nas relações». A maioria concorda e aponta a frase para Tatiana, com o qual a própria concorda. A concorrente afirma que vê um jogo de forma diferente da maioria dos colegas, de uma maneira que eles «não entendem mesmo». Ventura acusa-a de ser única, num tom irónico. E começa o bate-boca.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui