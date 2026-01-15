VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes recebem Catarina Miranda para uma conversa onde não ficaram por dizer as palavras mais difíceis sobre a sua postura mediática.

  • Hoje às 11:05
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

11:07
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

10:58
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

10:50
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

10:41
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

10:36
01:08

As imagens arrepiam: Ex-concorrentes filmam a tempestade assustadora desta madrugada

5 nov 2025, 10:26
Mais Vídeos

Mais Vistos

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21

Carolina Nunes perde 7 quilos em dois meses. O antes e depois

18 jun 2025, 10:10

Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado

2 set 2025, 15:56

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

12 jan, 22:11

Marcia Soares conquista feito inédito em menos de 24 horas: e nem ela estava à espera

Ontem às 10:35
Ver Mais

Notícias

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 15:07

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 12:12

Famoso ator é eliminado do Big Brother Brasil após sofrer duas convulsões

Hoje às 11:01

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Ontem às 16:31
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 15:07

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Hoje às 12:12

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Ontem às 16:31

Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

Ontem às 11:30
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Bárbara Parada dá murro na mesa após sentir-se atacada: «Não aprendeu a lidar com um "não"»

Hoje às 16:02
10:05

Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida

Hoje às 15:50

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Hoje às 15:07
02:09

Andrea Soares teve picardia com Noélia: «Levou papo reto»

Hoje às 15:00

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Hoje às 13:10
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada manda farpa a Francisco Monteiro? "Ainda não aprendeu a lidar com um 'não'"

Hoje às 16:00

Cara a cara, Zé Lopes confronta Catarina Miranda: "Estás aqui, neste programa que criticaste"

Hoje às 15:50

Bárbara Parada fala sobre fim do namoro com Francisco Monteiro: "Fui eu que terminei"

Hoje às 15:47

Em lágrimas, Sónia Jesus faz desabafo: "Não estou bem"

Hoje às 15:39

Farta de mentiras e perseguição, Bárbara Parada dá murro na mesa: "Cansa, sufoca e magoa"

Hoje às 15:31
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais