Está a chegar mais uma edição do Secret Story - Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. E apesar de ainda não haver data de estreia, as inscrições estão oficialmente abertas.

Esta é a nona edição do formato que promete concorrentes surpreendentes e segredos inéditos e imperdíveis. Mas o melhor de tudo é o prémio nunca antes visto de 250 mil euros.