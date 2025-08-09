3 mulheres já ficaram em lágrimas por ele. Afonso Leitão reage a relações com Miranda, Jéssica e Daniela

No Big Brother Verão, durante a gala deste domingo, Afonso Leitão assiste a imagens intensas com Jéssica Vieira, ex-namorada, Daniela Santos, com quem teve uma relação breve e Catarina Miranda, que quer um futuro com o concorrente. Afonso esclarece tudo sobre as três e sobre o jogo.
Esta noite, o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
