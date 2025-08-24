VÍDEO SEGUINTE
«A Ana Duarte é uma mulher incrível...»: Viriato tece comentários inesperados sobre a concorrente

Na Gala do Big Brother Verão, Viriato Quintela é chamado à sala do quiz onde assiste a um filme sobre si: "Sozinho em casa". Nestas imagens, há de tudo, desde os mais recentes conflitos até à relação com Ana Duarte. De forma inesperada e apesar das recentes desavenças com a concorrente, Viriato tece palavras bonitas para descrever a cantora. 

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

