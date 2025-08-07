VÍDEO SEGUINTE
A arder! Afonso tece duras críticas a Kina «Os opostos atraem-se, você limpa e ele suja»

No Big Brother Verão, os concorrentes participaram numa dinâmica onde foram desafiados a colocar os nomes dos colegas numa bússola simbólica. Cada ponto cardeal correspondia um sentimento: A Norte quem está mais alinhado consigo; A Sul quem mais os desiludiu; A Este quem começaram a admirar; E, por fim, a Oeste quem já se identificaram.

Kina afirma que ninguém a desiludiu porque «eu não me iludo». Afonso contrapõe a opinião da colega e ambos entram em debate. «O Afonso é perito em tirar as pessoas do sério.»

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Catarina isola-se durante a festa e recusa apoio dos colegas «É preciso ter uma paciênca de santo»

Catarina continua em lágrimas e Afonso recusa fazer as pazes «Nunca mais lhe vou falar»

Catarina explode com Afonso após roubo de gomas «Estúpido, otário e mentiroso!»

Viriato acusa Catarina de se distrair com Afonso durante sessão do Calendário dos Bombeiros. Veja o momento

Catarina irrita-se com Afonso durante o banho «Estúpido e atrasado mental»

Jéssica confronta Viriato após o Círculo de Acusação: «Não gostei das tuas palavras»

Este cantor esqueceu-se de cantar, mas o som continuou. E Cláudio Ramos nem queria acreditar

Hoje às 14:32

Imagens inéditas: A pastelaria de Kina que fez um grande sucesso em Espanha

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Vânia Sá já escolheu o padrinho do bebé e o convite não poderia ter sido mais original

Este é o acessório de Verão mais "trend" e cheio de estilo. E Cristina Ferreira já tem o seu.

“Quero casar”: Rafael Bailão emociona ao abrir o coração sobre a sua orientação sexual

Tem namorado? Marcia Soares responde à pergunta mais aguardada e deixa a internet em choque

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

Farta, Jéssica Galhofas esclarece rumores... e acaba por fazer revelação: "Só o tempo me dirá"

"Tens namorado?": Marcia Soares responde a questão da mãe... e deixa-a surpreendida!

Surpresa! Luís Gonçalves revela projeto: "O caminho que resolvi abraçar"

Francisco Vale falha ida a programa da TVI: descubra o que aconteceu!

Fãs do "Big Brother Verão" não têm dúvidas: veja quem é o mais adorado e o mais odiado!

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

Gravidez pode estar para breve na vida de Maria Botelho Moniz: «É muito importante ter irmãos»

Insólito: Em direto, cantor esqueceu-se de cantar e deixou Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sem reação

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

