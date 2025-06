A atitude de Luís Gonçalves que Lisa Shincariol não esquece: «Essa aí ficou-me entalada mesmo»

No Big Brother, Lisa Shincariol não consegue esquecer uma atitude de Luís Gonçalves: «Essa aí ficou-me entalada mesmo». A jovem 'corta na casaca' de Luís Gonçalves, em conjunto com Manuel Rodrigues e Carina Frias. Os três concorrentes conversam no jardim, junto à piscina e apontam várias falhas à postura do colega.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

