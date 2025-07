A atração é inegável: O momento intenso entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

No Big Brother, Afonso Leitão e Catarina Miranda estão cada vez mais próximos, mas por vezes parece que têm uma relação de amor-ódio. Nesta tarde, os dois pegaram-se numa picardia que mais parecia uma sessão de flirt. Veja tudo.

Começou o Big Brother Verão! Maria Botelho Moniz foi a escolhida para assumir o papel de apresentadora deste formato especial. Com uma energia descontraída e ambiente de verão, a nova edição do Big Brother aposta num formato inovador e dinâmico: alguns participantes poderão entrar apenas por alguns dias, mas com poderes especiais capazes de alterar a dinâmica da casa.

Apesar do ambiente festivo, a competição será intensa e nem todos terão direito a férias prolongadas. Acompanhe por aqui todas as novidades ao minuto.