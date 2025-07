A bancada do estúdio reagiu. Está revelado o concorrente expulso desta noite

Na reta final de mais uma gala do Big Brother Verão cheia de surpresas e emoções fortes, ficamos a conhecer o concorrente que abandona hoje a casa mais vigiada do País, por decisão dos portugueses. Ana Catharina foi a concorrente menos votada pelo público para salvar - apenas 19% - sendo por isso a expulsa desta edição do Big Brother Verão.

Foi noite de gala no Big Brother Verão e a emissão manteve todos colados ao ecrã! Com Maria Botelho Moniz ao comando, a noite trouxe reviravoltas, emoções à flor da pele e surpresas inesperadas. Quatro concorrentes estiveram em risco de abandonar a casa, e coube ao público decidir quem continuaria na competição. No final, a concorrente expulsa foi Ana Catharina, que deixou a casa sob grande emoção.

Veja tudo o que aconteceu aqui.