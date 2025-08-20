A cadela Badu invade o jardim com uma moeda e Afonso acaba por entregá-la a Miranda.

No Big Brother Verão, o jardim recebe uma visita inesperada: a cadela Badu, que traz consigo uma moeda. A tarefa dos concorrentes era «ignorar o óbvio», mas assim que o anfitrião dá permissão, Afonso corre para retirar a moeda do peitoral do animal. Pouco depois, decide colocá-la na caixa de Miranda.

