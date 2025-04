No Big Brother, Tiago Rodrigues voltou a ser o centro das atenções após o seu ousado striptease, que deixou os concorrentes em choque.

Desta vez, desafio Carolina Braga a ser a "vítima", que aceitou apenas se o colega não lhe tocasse. O gesto, além de ser uma forma de diversão, acabou por agitar ainda mais as dinâmicas do grupo e aumentar a tensão no ar.

