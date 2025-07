A casa explode e Catarina Miranda faz duras acusações: «Vales zero como homem, não prestas»

No Big Brother Verão, depois do Especial, Catarina Miranda e Fábio Paim pegaram-se na cozinha. A discussão começou porque, durante o direto, a concorrente quis falar e o colega interrompeu-a. O clima ficou tenso e azedou ainda mais na cozinha, com uma dura troca de acusações. Veja tudo.

Os nomeados do ESPECIAL do BB VERÃO de segunda-feira, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

