A casa foi apanhada de surpresa com o expulso desta noite... e as reações dizem tudo!

Nesta gala do Big Brother, houve mais um concorrente expulso, que ficou de fora do top 7. O duelo final ficou entre Carina Frias e Nuno Brito. Com 47% dos votos, Nuno Brito foi o concorrente expulso.

Carina Frias foi a última salva da noite, com 53% dos votos. Cláudio Ramos comunicou a decisão à casa e todos foram apanhados de surpresa. O concorrente despediu-se de todos os colegas, inclusive de Lisa Schincariol, com quem protagonizou vários arrufos nos últimos tempos. No entanto, a concorrente não se mostrou comovida, mas sim feliz por Carina permanecer na casa.

Luís Gonçalves ficou eufórico com a salvação de Carina e, depois de Nuno sair, levou a amiga ao colo até ao sofá da sala. «És grande!», disse.

