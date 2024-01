A casa mais vigiada do País volta a abrir portas e promete muitas emoções. Serão estes alguns dos concorrentes?

Há 2h e 36min

O Somos Portugal acaba de apresentar a promo ao regresso do Desafio Final. O Big Brother - Desafio Final estreia esta noite na TVI, com apresentação de Cláudio Ramos. A casa mais vigiada do País volta a abrir portas e promete muitas emoções e surpresas. Serão estes alguns dos concorrentes? Só logo à noite, na gala de estreia, saberemos mesmo quem são os concorrentes do Big Brother - Desafio Final.