A cena perturbadora deixada na sala por concorrente e criticada por Luís Gonçalves: «Isto não é normal»

No Big Brother, durante a tarde, Luís Gonçalves está no jardim e entra num bate-boca com Manuel Rodrigues, pela cena "medíocre" que o concorrente deixou na sala. O personal trainer ainda vai mais longe e diz que "isto não é normal". Provocador, Manuel responde ao colega. Lisa Schincariol mostra-se chateada com a decisão de Diogo Bordin, por ter delegado funções a Manuel.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

