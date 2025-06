A começar em grande! Cláudio Ramos deixa cair diamante do Big Brother e o estúdio desfaz-se em gargalhadas

A gala do Big Brother começou com grande animação em estúdio! Cláudio Ramos recebeu um diamante especial do Big Brother e, num momento de grande seriedade em que o soberano explicava para que servem os diamantes, o apresentador deixou-o cair, deixando o estúdio a rir à gargalhada!

O jogo do Big Brother está a entrar na reta final! Hoje, ficamos a saber quem não passa para o top 7 e alguém mais ficar mais perto de conseguir um passaporte para a final!

Estes são os nomeados desta semana, depois da salvação de Lisa Schincariol - VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias: 761 20 20 02

Carolina Braga: 761 20 20 03

Nuno Brito: 761 20 20 20

Luís Gonçalves: 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que acontece no Big Brother no Ao Minuto!